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إصابة مزارع بطلق نارى فى مشاجرة بكوم أمبو

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إصابة مزارع بطلق نارى فى مشاجرة بكوم أمبو إصابة مزارع بطلق نارى فى مشاجرة بكوم أمبو
أصيب، مساء اليوم الجمعة، مزارع بطلق نارى جراء مشاجرة ناحية السبيل دائرة مركز كوم أمبو.

وكانت الأجهزة الأمنية بأسوان قد تلقت، منذ قليل، إخطارا باستقبال مستشفى كوم امبو المركزى ( إسلام.م ) 25 سنة مزارع مصاب بطلق نارى فى البطن، حيث تم تحويل المصاب لمستشفى أسوان الجامعى، فيما تم تكليف البحث الجنائى لمعرفة ملابسات وظروف الواقعة، وضبط المتورطين فيها والسلاح المستخدم ومتابعة الحالة الأمنية، وتحرر محضر شرطى بذلك، تمهيدا للعرض على نيابة المركز.
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