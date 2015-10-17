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اليوم.. نظر تجديد حبس حمدى الفخرانى لاتهامه فى قضية رشوة

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اليوم.. نظر تجديد حبس حمدى الفخرانى لاتهامه فى قضية رشوة اليوم.. نظر تجديد حبس حمدى الفخرانى لاتهامه فى قضية رشوة
ينظر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الكلية، اليوم السبت، أمر تجديد حبس البرلمانى السابق حمدى الفخرانى، فى واقعة اتهامه بتلقى رشوة باعتباره رئيس جمعية مكافحة الفساد، وابتزاز رجل أعمال، والنصب عليهم، باستغلال النفوذ.

كانت مباحث الأموال العامة، قد ألقت القبض على الفخرانى، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة للأرض الخاصة بالشركة.

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