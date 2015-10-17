بالصور.. «لامؤاخذة» يحصل على نصيب الأسد في ختام المهرجان القومي للسينما‎

المراسل: عمر شوقي

اختتمت مساء اليوم الجمعة، أخر ندوات مهرجان القومي للسينما في دورتها الـ19، والذي نظمه صندوق التنمية الثقافية، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

ورصدت عدسة وكالة اونا للانباء الحفل الختامي لمهرجان القومي للسينما، مساء اليوم الجمعة، بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية بالجزيرة .

حيث قام الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة والفنان سمير سيف رئيس المهرجان بتوزيع جائزتى المهرجان الروائية الطويلة والتسجيلية والأفلام القصيرة والتحريك.

وحضر حفل الختام إيناس عبدالدايم رئيس دار الأوبرا والنجمة نيللى كريم، وأروى والفنان هاني عادل والمخرج سمير سيف رئيس المهرجان وعدد من السينمائيين والنقاض السينمائيين.

وقام وزير الثقافة إلى جانبه رئيس المهرجان بتقديم الجوائز للفنانين، وذلك نظيرا لما قدموه من فن امتع الجمهور في الفترة السابقة.

حيث حصل فيلم “لا مؤاخذة” علي نصيب الأسد من الجوائز والتي جاء عددها ست جوائز في المهرجان القومي للسينما المصرية الذي اختتم مساء اليوم بتوزيع جوائزه وقيمتها الإجمالية 894 ألف جنيه مصري نحو 114 ألف دولار.

فاز فيلم (لا مؤاخذة) بجائزة الإنتاج الأولى (300 ألف جنيه مصري) وجائزتي الإخراج (50 ألف جنيه) والسيناريو (30 ألف جنيه) وكلتاهما ذهبت إلى كاتب السيناريو والمخرج عمرو سلامة، ونال الفيلم ثلاث جوائز أخرى قيمة كل منها 20 ألف جنيه وهي الموسيقى لهاني عادل والمونتاج لباهر رشيد والصوت لأحمد جابر.

ويناقش فيلم (لا مؤاخذة) قضية الاضطهاد الديني وعلاقتها بالسياق الطبقي من خلال طفل مسيحي يموت أبوه فتضطر أمه إلى نقله من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية فتبدأ سلسلة من المشكلات المسكوت عنها في المجتمع.

وقال عمرو سلامة في حفل ختام المهرجان إن الفيلم الذي نال دعما ماليا من وزارة الثقافة المصرية لإنتاجه كتب خمس مرات تفاديا لاعتراض الرقابة التي عطلته أربع سنوات، مشددًا على أن إلغاء الرقابة على الأفلام في مصر “حلم مشروع”.

وجاء فيلم (الفيل الأزرق) تاليا بأربع جوائز هي جائزة الإنتاج الثانية (200 ألف جنيه) وجائزتا أفضل تمثيل لبطليه كريم عبد العزيز ونيللي كريم وقيمة كل منها 30 ألف جنيه وجائزة التصميم الفني (20 ألف جنيه) لمحمد عطية.

ونال فيلم (بتوقيت القاهرة) جائزة الإنتاج الثالثة (150 ألف جنيه) وجائزة التمثيل دور ثان رجال (20 ألف جنيه) وفاز بها شريف رمزي الذي أهدى الجائزة إلى كل من أبيه المنتج الراحل محمد حسن رمزي والممثل الراحل نور الشريف بطل الفيلم.

وفاز فيلم (أسوار القمر) بجائزة أفضل تصوير (30 ألف جنيه) وفازت بجائزة أفضل تمثيل دور ثان نساء (20 ألف جنيه) أروى جودة عن دورها في فيلم (الجزيرة 2).

والمهرجان الذي استمر عشرة أيام كرم خمسة سينمائيين مصريين هم الممثلان يحيى الفخراني وليلى علوي ومدير التصوير عصام فريد وكاتب السيناريو مصطفى محرم ومصمم المناظر محمود محسن كما نظم معرضا لصور فوتوغرافية تسجل أبرز مراحل السيرة الفنية لرائد الواقعية في السينما المصرية صلاح أبو سيف احتفالا بمرور 100 عام على ميلاده.

ومنح المهرجان في حفل الختام شهادة تقدير للمونتيرة والناقدة السينمائية المصرية صفاء الليثي التي أشرفت على تنظيم معرض أبو سيف (1915-1996).