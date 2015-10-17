«الصحة» تنفي إغلاقها لموقعها الإلكتروني ووقف نشرة أخبارها

أعلن المركز الإعلامي لوزارة الصحة والإسكان، أن دكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، يرافق المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء في جولته إلي محافظة الإسكندرية، صباح غد السبت الموافق 17/10/2015.

وينفي المركز الإعلامي للوزارة، ما تردد حول إغلاق الموقع الإلكتروني أووقف نشر الإخبار الخاصة بالوزارة.

ويؤكد المركز الإعلامي حرص الوزارة علي التواصل مع الإعلاميين والمواطنين، وفقاً لسياستها التي تقوم علي التواصل المستمر مع الإعلام ولإيمانها بأهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام المصرية في خدمة المواطنين.