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سلوى الشودري تغني للمرأة المغربية

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سلوى الشودري تغني للمرأة المغربية سلوى الشودري تغني للمرأة المغربية

الجمعة 16-10-2015 16:45

أحيت المطربة سلوى الشودري حفلاً فنياً بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بحضور الوزيرة بسيمة حقاوي ومباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، حيث أدت أغاني من الطرب الأصيل أهدتها للنساء المغربيات.
حضر الحفل أيضاً وجوه نسائية من العمل الجمعوي السياسي المغاربي والعربي، من بينهن ميرفت التلاوي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية ورجاء حسن خليفة رئيسة الاتحاد العام للمرأة السودانية سابقاً وماتي منت حمدي عمدة مدينة نواكشوط وعدد من فاعلات المجتمع المدني والإعلام بالمغرب.
وبالمناسبة أعلنت الوزيرة إطلاق جائزة التميز للنساء المغربيات في دورتها الثانية.
قدمت الحفل المذيعة سميرة البلوي.

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