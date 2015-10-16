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غدًا | محاكمة 8 متهمين بـ ” خلية السويس ” الارهابية

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غدًا | محاكمة 8 متهمين بـ ” خلية السويس ” الارهابية غدًا | محاكمة 8 متهمين بـ ” خلية السويس ” الارهابية

أرشيفية

تنظر غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة باكاديمية الشرطة، اعادة محاكمة 8 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ ” خلية السويس “.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر بربري، وبحضور المستشار ضياء عابد المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، وامانة سر أحمد جاد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.

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