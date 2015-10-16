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مقتل سائق بأعيره نارية برصاص مسلحين بعد سرقته بمنيالقمح بالشرقية

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مقتل سائق بأعيره نارية برصاص مسلحين بعد سرقته بمنيالقمح بالشرقية مقتل سائق بأعيره نارية برصاص مسلحين بعد سرقته بمنيالقمح بالشرقية

قام مسلحون منذ قليل، بقتل  سائق بالطريق العام ما بين قريتى “كفر أبوشحاتة” وقرية “القراقرة” بدائرة مركز منيا القمح، بأعيرة نارية ولاذوا بالفرار بعد سرقته. وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة

كان اللواء خالدى يحيى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على سائق مصاب بأعيرة نارية بالطريق العام ما بين قريتى “كفر أبوشحاتة “وقرية “القراقرة” بدائرة مركز منيا القمح، حيث تبين قيام مسلحين بإصابته لسرقته وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية لضباط مباحث منيا القمح لكشف غموض الحادث، حيث لاقي مصرعه بمجرد وصوله المستشفي .
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