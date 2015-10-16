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مرصد “ابن النيل”يعقد أولى اجتماعاته استعدادًا لبدء عملية المراقبة

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مرصد “ابن النيل”يعقد أولى اجتماعاته استعدادًا لبدء عملية المراقبة مرصد “ابن النيل”يعقد أولى اجتماعاته استعدادًا لبدء عملية المراقبة

عقدت اليوم غرف عمليات مرصد ابن النيل للنزاهة والشفافية، برئاسة الدكتور مسعد سيد عويس رئيس مرصد ابن النيل 5 اجتماعات لغرف عمليات المركز بمحافظات أسوان والقاهرة والمنيا والإسكندرية ومدينة كوم امبو بأسوان.

وقال خالد فرح مسؤل الأعلام بمرصد ابن النيل للنزاهة والشفافية، إن هذه الاجتماعات تهدف لتوزيع الادوار على المراكز المختلفة وللتعرف على كيفية التنسيق بها وأيضا وضع الية عمل موحدة على مستوى محافظات المرحلة الأولى للانتخابات.

وأضاف فرح أن المرصد والتابع لمؤسسة ابن النيل للتنمية قام خلال الشهر الماضى بعقد أكثر من تدريب للمشاركين في عمليات الرصد والمتابعة بهدف إصقال خبرات اعضاء المركز من أجل بدء عملية المراقبة بشكل علمى وصحيح لتحقيق الهدف منه وهو تقديم صوره حقيقية ورصد حيوى فعال لجميع انتهاكات و إيجابيات العملية الانتخابية.

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