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خريجة "ذي فويس" تحيي حفلا بأمريكا و تهدي ريعه لمرضى السرطان

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خريجة "ذي فويس" تحيي حفلا بأمريكا و تهدي ريعه لمرضى السرطان خريجة "ذي فويس" تحيي حفلا بأمريكا و تهدي ريعه لمرضى السرطان

الجمعة 16-10-2015 21:10

تحيي الفنانة المغربية الشابة نضال ايبورك حفلتان في الولايات المتحدة الأمريكية ،الأولى مع الاوركسترا المصرية بكاليفورنيا بقيادة المايسترو عادل إسكندر يوم 24 أكتوبر بحضور سفيرة جمهورية بمسرح Scottish Rite Center، ثم حفل اخر بفلوريدا يوم 7 نوفنبر للجالية المغربية احتفالا بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء.

وأكدت نضال لسيدتي نت أن ريع هذا الحفل سيعود لمساعدة الأطفال المصابين بداء السرطان بالمغرب.

تجدر الإشارة ان الجمهور العربي تعرف على نضال من خلال الموسم الماضي لبرنامج the voice أحلى صوت ، خلال مشاركتها ضمن فريق الفنان عاصي الحلاني .

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سيدتي

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