لو عرفت فوايده مش هتبطل تاكله..المشمش المجفف يحافظ على بشرتك وكبدك وينظم سكرك

المشمش من أهم أنواع الفواكه التى تتميز بشكلها المميز وطعمها الرائع، ويوجد منه المجفف صاحب الفوائد الغذائية العالية، والذى ينصح بتناوله بشكل دائم للحصول على فوائده.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن المشمش المجفف يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة التى كفيتامين "ج"، "أ"، "ه" والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والحديد والحديد.

ويتابع استشارى السمنة والنحافة أن المشمش المجفف له العديد من الفوائد على جسم الإنسان، كالحد من تعرضه للإصابة بمرض السرطان ومشاكل الكبد، ويحافظ على نسبة السكر فى الدم ويحد من ارتفاعه.

ويضيف استشارى السمنة والنحافة أنه نظرا لاحتواء المشمش على نسبة كبيرة من الحديد، فإن تناوله يحد من الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم، وأيضا يرجع احتواؤه على نسبة قليل من السعرات الحرارة فإنه يساهم فى التخلص من السمنة.

ولم يترك المشمش المجفف مجال التجميل، فهو يحافظ على نضارة وصحة البشرة، ولذلك فتناوله يؤخر من ظهور التجاعيد ويمد البشرة بمادة الكولاجين، ويقى من أمراض فى المرارة أو الكلى وبالأخص الأشخاص الذين تكون أجسامهم الحصوات، بالابتعاد عن تناول المشمش المجفف لأنه يساعد على تكوينها.

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