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لو عندك مشاكل نفسية.. 7 فوائد لممارسة الرياضة تخلصك منها

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لو عندك مشاكل نفسية.. 7 فوائد لممارسة الرياضة تخلصك منها لو عندك مشاكل نفسية.. 7 فوائد لممارسة الرياضة تخلصك منها
الرياضة من أهم العادات التى ينصح باتباعها، وذلك للتمتع بصحة جسدية ونفسية جيدة، ولذلك نجد جميع الدراسات الطبية الحديثة تحث على ممارستها واعتبارها أسلوب حياة.

فى هذا السياق، يشير الدكتور محمد على أخصائى الطب النفسى، إلى أن الطب النفسى أصبح يستخدم الرياضة فى علاج المشاكل النفسية، حيث إن ممارستها تساعد على الشعور بالراحة النفسية والسعادة والإقبال على الحياة.

ويقدم أخصائى الطب النفسى بعض الفوائد التى يحصل عليها من الذى يعانى من المشاكل النفسية عند ممارسته للرياضة، ومنها:

1- ممارسة الرياضة بانتظام خاصة المشى والسباحة تساهم بشكل كبير فى التخلص من التوتر والقلق.

2- تزيد من الشعور بالثقة بالنفس.

3- تشعر الشخص بالسعادة والإقبال على الحياة.

4- تغيرك وتجعلك شخصا مبدعا لأنها تساهم فى التطوير فى حياتك اليومية.

5- تزيد من شعورك بالمسئولية وتقبل الحياة بشكل إيجابلا.

6- تزيد من شعورك بالقوة.

7- تقليل فرص الإصابة بالوفاة المبكرة.

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