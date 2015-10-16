لو عاوز تخس.. كتّر من البيض والفول واللحم من غير دهون

التخلص من الوزن الزائد أصبح من أكثر الأمور تعقيداً، حيث إنه يتطلب التنازل عن الأطعمة التى نفضلها ليتحقق هدف التخلص من السمنة، والحصول على الوزن المثالى والجسم المشدود.

وبالرغم من تعدد الأنظمة الغذائية الخاصة بالتخلص من الوزن الزائد، نجد أنه يعانى نسبة كبيرة من الأشخاص من مشكلة الثبات فى الوزن، وذلك نتيجة لشعور الجسم بالحرمان وقيامة باختزان الدهون فى الجسم والحد من حرقها، وهذا ما أكده الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة.

وحول هذا يشير استشارى السمنة والنحافة، إلى أن هناك العديد من الأنظمة الغذائية التى تساعد على التخلص من الوزن الزائد كالكيمائى والرياضى وما أشبه، ولكنها قد تكون غير صحية وتؤدى إلى ثبات الوزن، ولذلك نجد أن النظام البروتينى يعد من أهم تلك الأنظمة، حيث إنه يحتوى على جميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.

ويضيف استشارى السمنة والنحافة، أن هذا النظام الغذائى يعتمد على البروتين بشكل أساسى، ولذلك قد نجده قاسيا ولكنه صحى جدا، لأنه يحفز أجزاء وأعضاء الجسم بشكل جيد، كما أنه يمد الجسم بالنشاط والحيوية التى يحتاجها.

وأخيرا يوصى استشارى السمنة والنحافة أن اعتمادك على البروتين فى طعامك يساعدك بشكل كبير فى الحصول على الوزن المثالى وبشكل سريع، ولذلك عليك تناول البيض واللحوم منزوعة الدهون والفول والعدس بكثرة، وستلاحظ تخلصك من الوزن الزائد فى وقت سريع.