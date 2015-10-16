الجديرى المائى يزيد احتمالات إصابتك بالحزام النارى عند البلوغ

الحزام النارى

أعرض الإصابة بالحزام النارى

أهم أسباب الإصابة بالحزام النارى

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الحزام النارى أحد الأمراض الجلدية التى تصيب البعض نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، حيث تظهر بعض الأعراض فى صورة التهابات وطفح جلدى ينتج عنه شعور المريض بالألم شديدة.>حول ذلك يقول دكتور أمين عامر: الحزام النارى هو فيرس يصيب الأعصاب الجسم ويؤدى لحدوث طفح جلدى على شكل حزام بجميع مناطق الجسم أو من ناحية واحدة من الجسم.>ويستكمل د.أمين قائلا "تبدأ ظهور بعض الأعراض على جسم المريض المصاب بالحزام النارى، مثل وجود الالتهابات وفقاقيع حمراء مع الألم الشديد بالجلد وأعصاب الجسم".>ويتابع دأمين قائلا: "ترجع أسباب الإصابة بالحزام النارى منذ أن كان الشخص مصابا من قبل بالجديرى المائى، والذى يتسبب فيما بعد عند البلوغ فى زيادة فرص إصابته بالحزام النارى".

وأضاف د.أمين قائلا "يجب على الأشخاص فى حالة ملاحظتهم ظهور الأعراض السابق ذكرها، الذهاب للطبيب المختص لتحديد السبب والتفحص الإكلينكى، حيث يتم وصف بعض الأدوية المضادة للفيروسات".