دبلوماسى أمريكى: كيرى تحدث مع عباس و نتانياهو لعودة الهدوء

تحدث وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الخميس والجمعة إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو وطلب منهما العمل من أجل اعادة الهدوء إلى إسرائيل والأراضى الفلسطينية، حسب ما أعلن دبلوماسى أميركى الجمعة.

وخلال هذه المحادثات الهاتفية، قال كيرى الذى وصل مساء الجمعة إلى ميلانو (ايطاليا) لعباس أنه "يأمل" التوجه الى الشرق الأوسط "فى الوقت المناسب" وبحث مع نتانياهو احتمال عقد لقاء معه "فى أوروبا خلال المستقبل القريب"، حسب هذا المسؤول الكبير فى وزارة الخارجية الأمريكية.

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