بلاغ للنائب العام ضد انتصار والسبكى يتهمهما بالدعوة للفسق والفجور

تقدم أحمد محمد عبد العزيز بدير عضو منظمة مصر الحرة، ببلاغ للنائب العام ضد كل من الفنانة انتصار والمنتج أحمد السبكى، يتهمهما فيه بالتحريض على الفسق، وحمل رقم 28027 لسنة 2015.

وقال فى بلاغه، "لجأنا لكم نحتمى بعدالتكم من الإسفاف الذى دق مسامعنا وأعمى بصائرنا، مما نراه ونسمعه من كلا المشكوى فى حقهما، مما يؤثر على الذوق العام من تلوث سمعى وبصرى، وتحريض واضح على الفجور والفسق، من خلال ما يقدماه على الشاشات".

وقال بدر، فى بلاغه، إنه يلتمس مشاهدة الأسطوانة المرفقة ببلاغه، واتخاذ اللازم قانونًا تجاه انتصار وأحمد السبكى، بإصدار قراركم باتخاذ اللازم قانونًا نحو الوقائع التى تم اتخاذها.