أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عبد الله النجار: غير المشارك بالانتخابات كتارك الصلاة ويُجرم حد الإفساد

Google+ Print
عبد الله النجار: غير المشارك بالانتخابات كتارك الصلاة ويُجرم حد الإفساد عبد الله النجار: غير المشارك بالانتخابات كتارك الصلاة ويُجرم حد الإفساد
قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الرشوة فى الانتخابات من قبل المرشحين للمواطنين محرمة حرمة شديدة، ومن يفعل هذا يجرم إجرامًا يصل إلى حد الإفساد فى الأرض، محذرًا الناخبين من قبول هذه الرشوة التى مثل أكل السحت.

وطالب عبد الله النجار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، المواطنين بضرورة الذهاب إلى اللجان الانتخابية للتصويت على الانتخابات، معتبرًا مشاركة المواطنين فى الانتخابات والتصويت على اختيار النواب البرلمانيين، واجبًا شرعيًا لا يقل عن وجوب الصلاة، ومن يترك هذا الواجب كأنه ترك صلاة واجبة عليه – حسب قوله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365