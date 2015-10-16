عبد الله النجار: غير المشارك بالانتخابات كتارك الصلاة ويُجرم حد الإفساد

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الرشوة فى الانتخابات من قبل المرشحين للمواطنين محرمة حرمة شديدة، ومن يفعل هذا يجرم إجرامًا يصل إلى حد الإفساد فى الأرض، محذرًا الناخبين من قبول هذه الرشوة التى مثل أكل السحت.

وطالب عبد الله النجار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، المواطنين بضرورة الذهاب إلى اللجان الانتخابية للتصويت على الانتخابات، معتبرًا مشاركة المواطنين فى الانتخابات والتصويت على اختيار النواب البرلمانيين، واجبًا شرعيًا لا يقل عن وجوب الصلاة، ومن يترك هذا الواجب كأنه ترك صلاة واجبة عليه – حسب قوله.