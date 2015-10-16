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بالفيديو. مواطن يحول منزله لـ"بيت زواحف" بسبب حبه الشديد للثعابين

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بالفيديو. مواطن يحول منزله لـ"بيت زواحف" بسبب حبه الشديد للثعابين بالفيديو. مواطن يحول منزله لـ"بيت زواحف" بسبب حبه الشديد للثعابين
حول مواطن يدعى يسرى كوبرا من محافظة الإسكندرية منزله إلى بيت للزواحف، نظرا لحبه الشديد لتربية الثعابين، مؤكدا فى تقرير مصور عرضه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أنه منذ عمر 9 سنوات كان يقرأ كتبا عن الثعابين لمعرفة طبيعة هذا الحيوان.

وقال يسرى كوبرا، إن هناك ظلما للثعابين من قبل الناس من خلال الأفكار الخاطئة على هذا المخلوق، ولم يوجد هناك طبيب فى يعالج الثعبان مثل باقى الحيوانات بسبب التخوف الشديد من الثعابين.
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