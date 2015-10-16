تعرف على - كيف يحل الزمالك أزمة مرتضى وفيريرا.. ورد البرتغالي بشأن الاستمرار

اندلعت أزمة بين مرتضى منصور رئيس الزمالك والمدير الفني للفريق جوزفالدو فيريرا عقب الهزيمة أمام الأهلي في كأس السوبر بثلاثة أهداف لهدفين.

وأكد مرتضى منصور أن فيريرا مدرب فاشل، وأنه سوف يستعين بمحمد صلاح وطارق مصطفى كمدربين للزمالك تكون مهمتهما وضع التشكيل وإجراء التبديلات (طالع التفاصيل).

ومن أجل حل تلك الأزمة قام أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي بعقد جلسة خاصة مع مرتضى منصور بحضور هاني زادة عضو مجلس الإدارة وإسماعيل يوسف مدير الكرة.

وتحدث الثلاثي مع مرتضى منصور وطالبوا بضرورة استمرار فيريرا مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وهو ما اقتنع به رئيس الزمالك في النهاية.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة صلح بين مرتضى وفيريرا عقب العودة من الإمارات لتصفية الأجواء بين الثنائي.

في الوقت ذاته تحدث إسماعيل يوسف مع فيريرا وشرح ما حدث له، ليؤكد المدير الفني للزمالك أنه لا توجد لديه أي مشاكل للاستمرار وقيادة تدريبات الفريق استعدادا لملاقاة وادي دجلة في أولى مباريات الموسم الجديد من الدوري.

وعلى ذلك من المقرر أن يتراجع مرتضى منصور عن وجود محمد صلاح وطارق مصطفى كما كان مقررا، ويستمر فيريرا في منصبه على أن يتم الإعلان عن ذلك القرار عقب العودة من الإمارات.