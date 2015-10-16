في الجول يكشف كواليس خروج حكم السوبر من الملعب.. ألغى المباراة وتراجع لـ3 أسباب

هل تعلم إن الإسباني كارلوس كاربيلو الذي أدار لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك قد ألغى المباراة ثم تراجع عن قراراه؟ FilGoal.com يكشف كواليس مثيرة للحكم بعد واقعة رمضان صبحي.

الأهلي فاز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في السوبر المصري ليتوج بطلا للمسابقة ويكتب أول ألقابه في الموسم الكروي الجديد.

وشهدت المباراة أحداث مثيرة في الشوط الثاني. رمضان صبحي يكرر وقفته على الكرة وحازم إمام يدخل الملعب للاشتباك مع اللاعب واشتباكات بين لاعبي الفريقين.

شاهد - اشتباكات بين الأهلي والزمالك بسبب رمضان صبحي وحازم إمام

أحداث جعلت حكم المباراة يغادر أرض الملعب وسط استغراب جميع المشاهدين قبل أن يعود من جديد ويستكمل أحداث المباراة.

ويكشف FilGoal.com كواليس ما حدث في غرف خلع الملابس للحكم بحضور منسق المباراة والمنسق العام للحكام في كل مباريات القمة.

وكل ما يلي على لسان سمير عدلي يحكيه لـFilGoal.com.

إلغاء المباراة

"بمجرد حدوث واقعة رمضان صبحي وبداية الاشتباكات بين لاعبي الفريقين اتجه الحكم مباشرة إلى غرف خلع الملابس".

"ثم أبلغنا بقرار إلغاء المباراة".

"لم يكن يريد استكمال أحداث المباراة وأصر على إلغائها وقال لنا: لم أشاهد ما حدث طوال فترتي في الملاعب بالكامل".

"ثم بدأت أنا وإبراهيم القصاص مراقب المباراة في التفاوض مع الحكم لأجل استكمال المباراة وإلغاء قرار إلغاء المباراة".

العودة في القرار

"أكدنا للحكم إن إلغاء المباراة سيؤدي إلى كارثة في الملعب".

"بسبب الحضور الجماهيري الكبير في الملعب".

"كما أن ذلك سيتسبب في إحراج بالغ جدا لمصر نظرا لإقامة المباراة في الإمارات".

"وتمسك الحكم بقرار إلغاء المباراة رغم ذلك ثم تحدثنا مع عمر جابر قائد الزمالك وحسام عاشور قائد الأهلي للحديث مع الحكم".

"وبالفعل اعتذر الثنائي لحكم المباراة وتعاهدوا على عدم تكرار أي من تلك الأحداث مجددا".

"وبعد اعتذار قائد الأهلي والزمالك وحديثنا مع الحكم عن أزمة الجماهير التي قد تحدث وإحراج مصر بسبب إقامة المباراة خارج الديار تراجع أخيرا الحكم عن قرار المباراة".

التهديد الأخير

"وقبل أن يعود الحكم إلى الملعب تحدث مع الثنائي واستغرب كيف يحدث ذلك ما بين فريقين من بلد واحده!".

"وهدد بإلغاء المباراة بشكل كامل ونهائي في حالة تكرار أي أحداث شغب جديدة في الملعب من قبل أي لاعب في الفريقين".

"وبالفعل عاد إلى الملعب وعادت المباراة واكتملت. بعدها قدم جوزفالدو فيريرا وعبد العزيز عبد الشافي زيزو الشكر لي ولإبراهيم القصاص لحل الأزمة".