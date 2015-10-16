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إيفونا موجها رسالة لهيثم عرابي: سأفي بوعدي

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إيفونا موجها رسالة لهيثم عرابي: سأفي بوعدي إيفونا موجها رسالة لهيثم عرابي: سأفي بوعدي

وجه ماليك إيفونا مهاجم النادي الأهلي رسالة إلى مدير التعاقدات الخارجية السابق بالأهلي هيثم عرابي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكان هيثم عرابي قد قدم استقالته كمسؤول تعاقدات بالأهلي قبل عدة أيام وقبل لقاء السوبر.

ويرجع الفضل لضم إيفونا للأهلي إلى عرابي كما أكد محمود طاهر رئيس النادي ووائل جمعة مدير الكرة السابق بالفريق.

وكتب إيفونا قائلا:"حزين جدا لمعرفتي بأن هيثم غادر الأهلي، ستظل دائما أخي وصديقي".

وتابع"سأظل أحارب للأهلي في كل مباراة كما وعدتك".

وأتم"شكرا لمساعدتك في ضمي للأهلي".

وكان مهاجم الجابوني قد شارك مع الأهلي في لقاء القمة أمام الزمالك في كأس السوبر المصري والذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف لهدفين.

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