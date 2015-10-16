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شركة البترول الكويتية تنفى وجود تسرب اشعاعى من مصفاة الشعيبة

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شركة البترول الكويتية تنفى وجود تسرب اشعاعى من مصفاة الشعيبة شركة البترول الكويتية تنفى وجود تسرب اشعاعى من مصفاة الشعيبة
نفت شركة البترول الوطنية الكويتية وجود أى تسرب إشعاعى من مصفاة الشعيبة عقب الحادث الذى تعرضت له فى أغسطس الماضى

وقال المتحدث الرسمى باسم الشركة المهندس خالد العسعوسى فى تصريحات مساء اليوم الجمعة إن الشركة تحرص بشدة على العمل بأقصى درجات السلامة ومراعاة البيئة، حيث قامت بالتنسيق والعمل مع الجهة المعنيه بالإشعاعات بالدولة وهى إدارة الوقاية من الاشعاع بوزارة الصحة فيما يختص بقياس معدلات الإشعاع فى مفاعلات وحدة تكسير الزيت الثقيل التى تعرضت للحادث والتى يوجد فيها كمية ضئيلة ومحدودة تساهم فى العمل على قياس مستوى العامل المحفز فى وحدة الانتاج.

وأضاف العسعوسى الذى يشغل أيضا منصب نائب الرئيس التنفيذى للخدمات المساندة فى الشركة أنه تم استلام تقرير رسمى من وزارة الصحة يؤكد سلامة الموقع وأن مستوى الإشعاعات ضئيلة وضمن النسب المقبولة، مبينا اتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل الآمن مع تلك الأجهزة وأن الشركة تلتزم بجميع تلك الإجراءات حفاظا على سلامة العاملين فى المصفاة.

وطمأن العاملين والجمهور بعدم وجود أى تسرب إشعاعى وأن جميع مناطق العمل فى المصفاة والمناطق المحيطة بها آمنة بشكل تام، مضيفا أن الشركة ستقوم بإصدار بيان تفصيلى تفنيدا لبعض "المغالطات" التى وردت فى أحدى وسائل الاعلام خلال الفترة القادمة.
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