منظمة الهجرة: عدد النازحين العراقيين يصل إلى 3,2 ملايين

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة أن عدد العراقيين الذين شردهم النزاع فى العراق منذ بداية 2014 وصل إلى 3,2 ملايين عراقى، وقالت المنظمة الدولية أن عدد النازحين منذ بداية 2014 حتى 29 سبتمبر من هذا العام وصل إلى 3206736 عراقيا (534456 عائلة).

وأضافت أن 42% من هؤلاء هم من محافظة الأنبار الغربية، ويتواصل القتال على جبهات عدة فى محافظة الأنبار حيث تجرى عملية كبيرة للقوات الحكومية لاستعادة السيطرة على مدينة الرمادي، عاصمة الأنبار، من تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال توماس لوثار وايز رئيس فرع المنظمة فى العراق أن "النزوح داخل العراق يتزايد. ويحتاج النازحون إلى الدعم الشامل كون معظمهم فروا من منازلهم ولم يأخذوا معهم فقط سوى الأشياء التى يستطيعون حملها".

وفى سوريا المجاورة هناك 7,6 ملايين نازح فيما فر نحو اربعة ملايين شخص من البلد المضطرب من بينهم نحو 250 ألفا الى العراق، ويواجه العالم أسوا ازمة لاجئين منذ 70 عاما، واعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون مؤخرا أن الوكالات الإنسانية الدولية "مفلسة".

>