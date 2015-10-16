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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 40 وأكثر من 800 مصاب

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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 40 وأكثر من 800 مصاب ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 40 وأكثر من 800 مصاب
بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين اليوم الجمعة، 5 فى نابلس وقطاع غزة والخليل، أحدهم مات متأثراً بجراح أصيب بها يوم الجمعة الماضى، ليرتفع العدد إلى 40 شهيدا منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية بجانب أكثر من 800 مصاب فى جميع الاراضى الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد إيهاب جهاد حننى 19 عاماً فى مواجهات مع الاحتلال فى بيت فوريك شرق نابلس مساء اليوم، وفى الخليل استشهد شاب لم تعرف هويته بعد، برصاص جنود الاحتلال فى منطقة رأس الجورة بالخليل، ظهر اليوم بزعم طعنه جندى إسرائيلى.

وفى غزة، استشهد يحيى عبد القادر فرحات 24 عاما من الشجاعية برصاصة فى الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال مواجهات شمال قطاع غزة والشاب محمود حاتم حميدة 22 عاماً.

وكانت الوزارة أعلنت عن استشهاد الشاب شوقى جمال جبر عبيد 37 عاما من جباليا، صباحاً، متأثرا بجراح أصيب بها فى مواجهات مع الاحتلال فى بيت حانون يوم الجمعة الماضى.

كما أصيب اليوم حوالى 80 مواطناً فى مواجهات اندلعت بالخليل ورام الله وجنين وبيت لحم ونابلس وطولكرم، منهم 55 بالرصاص الحى.

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