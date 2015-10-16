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ستة قتلى على الأقل جراء أمطار غزيرة فى سلطنة عمان

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ستة قتلى على الأقل جراء أمطار غزيرة فى سلطنة عمان ستة قتلى على الأقل جراء أمطار غزيرة فى سلطنة عمان
أسفرت فيضانات نتجت من أمطار غزيرة فى سلطنة عمان عن مقتل ستة أشخاص على الأقل بينهم أربعة أفراد فى عائلة واحدة، وفق ما أفادت الشرطة الجمعة.

وقالت الشرطة فى بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن أما وبناتها الثلاث قضين حين جرفت المياه سيارتهن الخميس، لافتا إلى نجاة الأب الذى نقل إلى المستشفى، كذلك، قضى طفل غرقا فى واد وتم انتشال جثة رجل من أصول اسيوية.

وكانت دائرة الأرصاد الجوية فى عمان توقعت عواصف فى العديد من مناطق البلاد الجمعة، لافتة إلى أن الأمطار ستستمر يومين، وفى يونيو 2010، قتل 16 شخصا حين ضرب الأعصار فيت السلطنة، وفى 2007، اسفر الإعصار غونو عن مقتل 49 شخصا وخلف خسائر مادية قدرت بنحو أربعة مليارات دولار.
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