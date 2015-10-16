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طيران التحالف بالعراق يقتل "قاضى داعش" بتلعفر ويدمر 15 سيارة

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طيران التحالف بالعراق يقتل "قاضى داعش" بتلعفر ويدمر 15 سيارة طيران التحالف بالعراق يقتل "قاضى داعش" بتلعفر ويدمر 15 سيارة
قتل القاضى الشرعى ومسئول التوبة بتنظيم (داعش) الإرهابى بقصف جوى لطيران التحالف الدولى فى قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمال غربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن طيران التحالف الدولى وجه ضربة جوية بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية دمر خلالها سيارة مما أسفر عن مقتل القاضى الشرعى ومسئول التوبة فى تلعفر وثلاثة من مرافقيه أحدهم شيشانى الجنسية ركبوا السيارة بعد خروجهم من اجتماع فى "دائرة مرور تلعفر".

ودمر طيران التحالف رتلا ضم 15 سيارة تابعة لتنظيم داعش متوجه من القيارة فى نينوى شمال غربى العراق فى طريقه إلى قضاء الشرقاط الذى شرعت القوات العراقية المشتركة فى تطويقه تمهيدا لتحريره من قبضة التنظيم.

وقصف الطيران العراقى مستودعا للأسلحة والمواد المتفجرة"تى ان تى" التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة فى منطقة الصوفية بالرمادى فى محافظة الأنبار غربى العراق.

كما قصف طيران التحالف مصفاة القيارة النفطية فى نينوى التى يستغلها داعش فى تخزين أسلحة ويبيع النفط المستخرج منها فى السوق السوداء لتدبير التمويل للتنظيم لاسيما بعد حرمانه من حقول نفط البوعجيل وبيجى بعد تحريرها من قبضة التنظيم.
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