سيدة تعثر على 27 قنبلة فى منزلها بولاية "سعيدة" غرب الجزائر

شهدت منطقة (مجذوب) الواقعة وسط ولاية (سعيدة)، غرب الجزائر، حالة استنفار قصوى إثر عثورة سيدة كانت تقوم بأعمال حفر فى "أساسات" منزلها على 27 قنبلة.

وقد تطلب الأمر تدخل فرقة تابعة للجيش الوطنى الشعبى الجزائرى بهدف تفكيك هذا العدد الكبير من القنابل التى تعود للحقبة الاستعمارية، والتى كانت مزروعة فى أعماق الأرض، حيث تمت محاصرة المكان ونزع القنابل ونقلها إلى مكان مخصص لإبطال مفعولها.

وتشير المعلومات إلى أن هذه المنطقة التى تم العثور فيها على هذه القنابل كانت فى فترة الإستعمار عبارة عن معقل يعذب فيه الجنود وتلقى فيه جثتهم.

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