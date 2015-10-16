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خبيرة أسواق مالية: خفض سعر الجنيه المصري سيشل مُناخ الاستثمار

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خبيرة أسواق مالية: خفض سعر الجنيه المصري سيشل مُناخ الاستثمار خبيرة أسواق مالية: خفض سعر الجنيه المصري سيشل مُناخ الاستثمار

الجنيه المصري – أرشيفية

قالت خبيرة الأسواق المالية رانيا يعقوب، إنّ قرار بخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي له جوانب إيجابية وسلبية على الاقتصاد المصري.

وأوضحت في لقاءٍ لها على قناة “الغد العربي ”، أنّ القرار أصاب مناخ الأستثمار في بحالة شلل منذ اللحظة الأولى حيث خسرة البورصة بين ليلة وضحاها 3 مليار جنيه.

وأشارت “يعقوب” إلى، انخفاض قيمة الجنية له مردود ايجابي على الشركات المطروحة في البورصة المصرية اذا كان لها منتجات تصدر إلى الخارج ، مشيرة إلى زيادة فرص هذة الشركات فى مضاعفة حجم صادراتها بسبب هذا الإنخفاض.

وأضافت “يعقوب” أنّ العالم يمر بأزمان إقتصادية كبيرة ، وتابعت: “مثل هذه القرارات تؤدي إلى تآكل الاحتياطي المحلي”.

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أونا

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