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مؤتمر علمي للكشف عن الإعاقة المبكرة والتوعية من متلازمة «إرلن» في السويس

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مؤتمر علمي للكشف عن الإعاقة المبكرة والتوعية من متلازمة «إرلن» في السويس مؤتمر علمي للكشف عن الإعاقة المبكرة والتوعية من متلازمة «إرلن» في السويس

صرح مسئولو ديوان عام محافظة السويس، عن إقامة المؤتمر العلمي للتوعية عن الاكتشاف المبكر عن الإعاقة والتدخل المبكر، تزامنًا مع الفاعلية الخامسة من فعاليات أسبوع التوعية الدولي السنوي الثاني بمتلازمة «إرلن».

وسيقام المؤتمر وهو الأول من نوعه الذى سيقام بالمحافظة تحت رعاية اللواء العربي السروي، يوم الثلاثاء القادم، بنادي شركة النصر للبترول، ويستضيفه جمعية الصفاء لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالسويس.

يدور اللقاء الذى سيحضره عدد كبير من المتخصصين عن التوعية وكيفية الإكتشاف المبكر لأنواع الإعاقات المختلفة وكذلك التوعية بمتلازمة إرلن وكيفية الإكتشاف المبكر و التدخل.

قالت سيدة الشرقاوي مديرة جمعية الصفاء لرعاية الأطفال،إن المحاضرة الرئيسية بالمؤتمر سيقدمها رشا أنور مديرة مركز ( إرلن ) كما ستقوم بعمل فحص مصغر مجاني لعدد 5 حالات من الأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة.

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