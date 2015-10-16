1.6 مليون ناخب يختارون 15 نائبا بإشراف 1000 قاض فى بنى سويف

يصوت مليون 749 ألفا و602 ناخب فى قنا يومى 18 و19 أكتوبر الجارى فى 861 لجنة فرعية ضمن 360 مركزًا انتخابيًا وبإشراف ما يزيد عن ألف قاضى ومستشار وفق مصدر قضائى.

يتنافس فى دوائر بنى سويف الـسبع 188 مرشحا و4 قوائم هى "نداء مصر والصحوة الوطنية المستقلة وفى حب مصر وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال" لحصد 15 مقعدا.

يضم قسم شرطة قنا 20 مركزا انتخابيا بـ 68 لجنة فرعية تستقبل 45 ألفا و646 ناخبا وناخبة للتصويت، كما يضم مركز قنا 46 مركزا انتخابيا بـ 116 لجنة فرعية تستقبل 231 ألفا و528 ناخبا وناخبة للتصويت، قسم شرطة 21مركزا انتخابيا بـ41 لجنة فرعية تستقبل 80 ألفا و450 ناخبا، وقسم شرطة قوص به 55 مركزا انتخابيا يضم 122 لجنة فرعيه تستقبل 250 ألفا و566 ناخبا وناخبة.

ويضم قسم شرطة نقادة 27 مركزا انتخابيا بـ 56 لجنة فرعية تستقبل 105 آلاف و664 ناخبا، وقسم شرطة فرشوط 21 مركز بـ 50 لجنة فرعية تستقبل 105 آلاف و764ناخبا وقسم شرطة أبوتشت 63 مركزا انتخابيا بـ 127 لجنة فرعية تستقبل 250 ألفا و697 ناخبا وناخبة وقسم شرطة دشنا 34 مركزا بـ 101 لجنة فرعية، تستقبل 208 ألف و107 ناخا وناخبة، وقسم شرطة الوقف 9 مراكز انتخابية بـ 24 لجنة فرعية تستقبل 49 ألفا ناخبين، وقسم شرطة نجع حمادى 63 مركزا بـ 156 لجنة فرعية تستقبل 322 ألفا و186 ناخبا وناخبة.