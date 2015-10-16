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158 مرشحًا يتنافسون على 14 مقعدًا فى 843 لجنة فرعية ببنى سويف

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158 مرشحًا يتنافسون على 14 مقعدًا فى 843 لجنة فرعية ببنى سويف 158 مرشحًا يتنافسون على 14 مقعدًا فى 843 لجنة فرعية ببنى سويف
تنطلق الأحد والاثنين انتخابات مجلس النواب ببنى سويف ويتنافس 158 مرشحًا بينهم 60 حزبيًا و98 مستقلًا للفوز بـ14 مقعدًا "فرديًا" و3 مقاعد "قوائم" فى دوائر المحافظة الـ7.

واستعدت 843 لجنة فرعية ضمن 7 لجان عامة لاستقبال مليون و598 ألفًا و615 ناخبًا من الجنسين لاختيار المرشحين فردى وإحدى القوائم الثلاثة المتنافسة فى قطاع الصعيد.

فى الدائرة الأولى "مركز وبندر بنى سويف" يتنافس 37 مرشحًا على ثلاثة مقاعد، وفى الدائرة الثانية "مركز الواسطى" يتنافس 24 مرشحًا على مقعدين، ويتنافس 27 مرشحًا فى الدائرة الثالثة "مركز ناصر" على مقعدين، وفى الدائرة الرابعة "مركز ببا" يتنافس 23 مرشحًا على مقعدين، وفى الدائرة الخامسة "مركز إهناسيا" يتنافس 13 مرشحًا على مقعدين، وفى الدائرة السادسة "مركز الفشن" يتنافس 25 مرشحًا على مقعدين، وفى الدائرة السابعة "مركز سمسطا" يتنافس 12 مرشحًا على مقعد واحد.

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