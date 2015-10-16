محمد غنيم بالدقهلية: مشاركة حزب النور فى الانتخابات غير دستورية

أكد الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى الشرق الأوسط، أن حزب النور لا يجوز له المشاركة فى الانتخابات بنص صريح فى الدستور لأنه قائم على أساس دينى، وكل تصريحات قيادات الحزب تنتهج هذا النهج وآخر ما صدر من إحدى قيادتهم قال: أخدنا الأقباط على قوائمنا مضطرين للقانون.

وأضاف محمد غنيم خلال الندوة التى عقدها تحالف الجبهة الوطنية بالدقهلية لدعم الدكتور أحمد عطية أبو النجا مرشح الجبهة بدائرة "السنبلاوين" و"تمى الأمديد" أن حزب النور قائم على أسس دينية بامتياز، متابعا: "من وجه نظرى لا يجوز دخوله الانتخابات وأرى أن دخوله الانتخابات خطأ".

وقال غنيم: "أود أن أذكر بأن تدخل السياسة فى الدين أو استخدام غطاء دينى لخلاف سياسى أدى إلى كارثة فى صدر الإسلام، وأدى إلى الفتنة الكبرى الكبرى"، متابعا: "من يرد دينا ينشئ جمعية دعوية، ومن يرد سياسة ينشئ حزبا سياسيا".

>