131 مرشحًا بالفيوم يتنافسون على 15 مقعدًا

يتنافس 131 مرشحًا- 91 مستقلًا و40 من 15 حزبًا- للانتخابات البرلمانية بدوائر محافظة الفيوم يومى الأحد والاثنين المققبلين، على 15 مقعدًا فرديًا بـ6 دوائر.

يتنافس 13 مرشحًا بالدائرة الأولى "مركز الفيوم" على مقعدين ويتنافس (27) بالدائرة الثانية "قسم شرطة الفيوم" على مقعدين ويتنافس (26) بالدائرة الثالثة (مركز إطسا) على ثلاثة مقاعد و(13) مرشحًا بالدائرة الرابعة (مركز طامية) على مقعدين، و28 مرشحًا بالدائرة الخامسة (مركز سنورس) على ثلاثة مقاعد و(25) مرشحًا بالدائرة السادسة (مركزى أبشواى ويوسف الصديق) على ثلاثة مقاعد.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الفيوم مليونًا و695 ألفًا و277 ناخبًا يصوتون فى 847 لجنة فرعية تحت إشراف 338 مقرًا انتخابيًا حيث تضم دائرة مركز الفيوم 128 لجنة فى 47 مقرًا يصوت بها 248 ألفًا و335 ناخبًا، و117 لجنة فى 31 مقرًا بدائرة بندر الفيوم مقيد بها 250 ألفًا و861 ناخبًا، و172 لجنة فى 88 مقرًا بدائرة مركز إطسا مقيد بها 331 ألفًا و314 ناخبًا، و99 لجنة فى 33 مقرًا بدائرة مركز طامية مقيد بها 204 آلاف و596 ناخبًا، و143 لجنة فى 54 مقرًا بمركز سنورس مقيد بها 288 ألفًا و19 ناخبًا، و188 لجنة بمركزى أبشواى ويوسف الصديق ضمن 85 مقرًا مقيد أمامها 371 ألفًا و792 ناخبًا.