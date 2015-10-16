أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

131 مرشحًا بالفيوم يتنافسون على 15 مقعدًا

Google+ Print
131 مرشحًا بالفيوم يتنافسون على 15 مقعدًا 131 مرشحًا بالفيوم يتنافسون على 15 مقعدًا
يتنافس 131 مرشحًا- 91 مستقلًا و40 من 15 حزبًا- للانتخابات البرلمانية بدوائر محافظة الفيوم يومى الأحد والاثنين المققبلين، على 15 مقعدًا فرديًا بـ6 دوائر.

يتنافس 13 مرشحًا بالدائرة الأولى "مركز الفيوم" على مقعدين ويتنافس (27) بالدائرة الثانية "قسم شرطة الفيوم" على مقعدين ويتنافس (26) بالدائرة الثالثة (مركز إطسا) على ثلاثة مقاعد و(13) مرشحًا بالدائرة الرابعة (مركز طامية) على مقعدين، و28 مرشحًا بالدائرة الخامسة (مركز سنورس) على ثلاثة مقاعد و(25) مرشحًا بالدائرة السادسة (مركزى أبشواى ويوسف الصديق) على ثلاثة مقاعد.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الفيوم مليونًا و695 ألفًا و277 ناخبًا يصوتون فى 847 لجنة فرعية تحت إشراف 338 مقرًا انتخابيًا حيث تضم دائرة مركز الفيوم 128 لجنة فى 47 مقرًا يصوت بها 248 ألفًا و335 ناخبًا، و117 لجنة فى 31 مقرًا بدائرة بندر الفيوم مقيد بها 250 ألفًا و861 ناخبًا، و172 لجنة فى 88 مقرًا بدائرة مركز إطسا مقيد بها 331 ألفًا و314 ناخبًا، و99 لجنة فى 33 مقرًا بدائرة مركز طامية مقيد بها 204 آلاف و596 ناخبًا، و143 لجنة فى 54 مقرًا بمركز سنورس مقيد بها 288 ألفًا و19 ناخبًا، و188 لجنة بمركزى أبشواى ويوسف الصديق ضمن 85 مقرًا مقيد أمامها 371 ألفًا و792 ناخبًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365