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بالصور.. تدريب قيادات 4 أحزاب بالسويس على آليات انتخابات المحليات

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بالصور.. تدريب قيادات 4 أحزاب بالسويس على آليات انتخابات المحليات بالصور.. تدريب قيادات 4 أحزاب بالسويس على آليات انتخابات المحليات
عقد حزب المحافظين بالسويس، مساء اليوم بمقره بالمحافظة، ورشة تدريبية للتعريف بآليات وهيكل المجالس المحلية وكيفية خوض معركة انتخابية ناجحة ومعرفة أداء دور عضو مجلس المجلس المحلى، وأدواته الرقابية طبقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة.

شارك فى ورشة التدريب التى ستستمر على مدار 3 أيام شباب وقيادات 4 أحزاب سياسية، هى: "حماة الوطن، مستقبل وطن، المحافظين، التجمع"، بالإضافة إلى عدد من النشطاء السياسيين والمهتمين بالعمل العام.

حاضر فى الورشة التدريبية عبد الحميد كمال عضو المكتب السياسى بحزب التجمع والباحث فى مجال التنمية المحلية والمحليات، وقدم شرحًا موثقًا حول صفات ومؤهلات عضو المجلس المحلى وكيفية خوض معركة انتخابية ناجحة بتضافر الجهود، بالإضافة إلى شرح آليات العمل بالمجالس المحلية والدور الرقابى للعضو وطرق المناقشة وطرح الأسئلة وطلبات الإحاطة خلال الجلسات.

هذا ومن المنتظر أن يشهد التدريب غدًا حلقات نقاشية حول كيفية صناعة عضو مجلس محلى ناجح وتأهيله علميًا وسياسيًا، وسوف يقدم باليوم الأخير للتدريب شرح مفصل على المحليات وتوزيع أوراق علمية على شكل المحليات ودورها، يعقبه توزيع شهادات على المشاركين بالتدريب.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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