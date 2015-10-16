"فى حب مصر" تطرق الأبواب بكفر الشيخ لحث الأهالى على التصويت لقائمتهم

بدأت قائمة فى حب مصر حملة طرق الأبواب بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، من خلال أعضاء الحملة من الفتيات والشباب الذين تواجدوا اليوم بقرى مركز مطوبس، لتحفيز الأهالى على المشاركة فى الانتخابات، والحرص على التوجه لمقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لمرشحى قائمة فى حب مصر.

وأكدت هالة أبو السعد مرشحة قائمة فى حب مصر، فى تصريحات لها، أن حملة طرق الأبواب التى يقوم بها الشباب والفتيات تعمل على توعية أهالينا بالقرى والمدن بمحافظة كفر الشيخ وبكافة المحافظات المصرية بأهمية المشاركة فى الانتخابات، مشيرة إلى أن أعضاء الحملة يشرحون للأهالى كيفية التصويت والحصول على اسم الناخب والتوعية بالنظام الانتخابى وشرح نظام القوائم.