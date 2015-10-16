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264.7 ألف ناخب يختارون 4 نواب فى 3 دوائر بالبحر الأحمر

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264.7 ألف ناخب يختارون 4 نواب فى 3 دوائر بالبحر الأحمر 264.7 ألف ناخب يختارون 4 نواب فى 3 دوائر بالبحر الأحمر
أنهت محافظة البحر الأحمر استعدادها التام للانتخابات البرلمانية، المقررة يومى الأحد والاثنين المقبلين، وتضم 3 دوائر بإجمالى 109 لجان مركزية و142 لجنة فرعية، بعدد مرشحين يزيد عن 264.7 ألف.

يتنافس فى اللجنة الأولى "مدينة الغردقة رأس غارب" 41 مرشحًا للفوز بمقعدين، حيث يصوت 174 ألفًا و195 ناخبًا فى 94 لجنة فرعية و65 لجنة مركزية.

وفى الدائرة الثانية ومقرها مركز سفاجا وتضم "مدن سفاجا والقصير مرسى علم" يتنافس 15 مرشحا على مقعد واحد، ويصوت 79 ألفًا و284 ناخبًا فى 43 لجنة فرعية و39 لجنة مركزية.

وفى الدائرة الثالثة "حلايب وشلاتين" مقرها مركز مدينة الشلاتين، يتنافس 4 مرشحين على مقعدها الوحيد لحصد أصوات 11 ألفا و269 ناخبا يصوتون فى 5 لجان فرعية تشرف عليها 5 لجنة مركزية.

ولمحافظة البحر الأحمر مقعد واحد فى القوائم يتنافس عليه مرشح "فى حب " محمد محمد عبد المقصود، ومرشح "ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" بدرى عبد السيد، ومرشحة "نداء مصر" أسماء سيد سلامة ومرشحة "كتلة الصحوة الوطنية المستقلة" مارسيل نعيم.

ويشرف على انتخابات البحر الأحمر 162 قاضيًا منهم 142 باللجان الفرعية و19 "إشراف عام" بلجنة الانتخابات المركزية واللجنة العامة بالمحكمة الابتدائية.

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مصر 365

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