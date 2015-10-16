بالصور.. محافظ قنا يتفقد المقرات الانتخابية بنجع حمادي وأبو تشت‎

قام، عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بجولة تفقدية لعدد من المقرات الانتخابية بمدينتي نجع حمادي وأبو تشت للوقوف على استعداداتها للانتخابات البرلمانية القادمة، والتأكد من جأهزيتها لاستقبال الناخبين وتذليل أي مشكلات أو عقبات تواجه القائمين على الانتخابات تيسيراَ على المواطنين في عملية الاقتراع.

بدأ جولته بتفقد اللجان الانتخابية بمدارس ( الإعدادية بنات – الإصلاح الزراعي الابتدائية )، واستراحات الضباط والجنود بمدرستي ( نجع حمادي الثانوية الصناعية الميكانيكية – نجع حمادي الثانوية الزراعية ) بمدينة نجع حمادي، كما تفقد اللجان بمدارس ( عمرو بن الخطاب الإعدادية المشتركة – أبو تشت الإعدادية المشتركة – الثانوية بنين – الحبيلات الشرقية للتعليم الأساسي ) بمدينة أبو تشت .

وخلال الجولة أعطى محافظ قنا تعليماته بإقامة مظلات بالمقار لحماية الناخبين من حرارة الشمس، وإقامة أماكن خاصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتجهيز دورات المياه والتأكد من سلامة الإضاءة وكافة التجهيزات المتعلقة بالعملية الانتخابية .

وأضاف إن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة التي تعمل على مدار الساعة جاهزة لتلقي أي شكاوى والتعامل مع هذه البلاغات بسرعة وعلى الوجه الأمثل، مؤكدا على أن هناك تنسيق بين محافظة قنا والقوات المسلحة والشرطة لحماية وتأمين جميع المقرات الانتخابية .

وأوضح انه تم التنبيه باتخاذ كافة الترتيبات والتجهيزات بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتوابعها استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة المقرر لها يومي 18و19 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة يبلغ 360 مركزا بإجمالي 862 لجنة فرعية وأن إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت بلغ 1768949 ناخب وناخبة .