عصام الإسلامبولي: ضوابط الدعاية الانتخابية “حبر على ورق”

قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، إنّ العملية الانتخابية في مصر يشوبها العديد من الانتقادات بسبب الإنفاق المالي الرهيب للمرشحين، معتبراً أنّ الأمر يعد خرقاً للضوابط التي أقرتها العليا للإنتخابات بشأن سقف الإنفاق على الدعاية الإنتخابية .

> وأضاف الإسلامبولي، واضاف في لقاءٍ له ببرنامج “مصر في ساعة” على قناة الغد العربي الإخبارية،مع الإعلامي محمد المغربي،أنّه كان يتعين على اللجنة تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين لضوابط الدعاية الإنتخابية، مضيفاً: “قرارات اللجنة حبر على ورق”.

وأوضح الإسلامبولي ،أنّ القانون رقم 28 من قانون الإنتخابات، يسمح لمنظمات المجتمع المدني فى الداخل والخارج بمتابعة العملية الانتخابية وإبداء الرأي في تقرير مفصل بعد انتهاء عملية الإقتراع، إلا أنه تجاهل السماح بوجود مراقبين يقومون بدور صارم لمواجهة المخالفات الإنتخابية في حال ضبطها.