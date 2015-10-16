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وصول حاجين مصريين مصابين في حادث تدافع “منى”

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وصول حاجين مصريين مصابين في حادث تدافع “منى” وصول حاجين مصريين مصابين في حادث تدافع “منى”

 

مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، حاجين مصريين من المصابين في حادث التدافع في مشعر “مني” خلال أداء مناسك الحج، وذلك بعد علاجهما بالسعودية في إحدي المستشفيات هناك، وتم إنهاء إجراءات وصولهما تحت الإشراف الطبي بالمطار.

وصرحت مصادر طبية بالمطار أنه تبلغ لهم من السلطات بوصول الحاج حسني عبد الصادق “28 عاما” من محافظة البحيرة والحاجة نادية محمد المحلاوي “60 عاما” من محافظة الإسماعيلية مصابين في التدافع على الطائرة المصرية القادمة من جدة رقم 670.

وتبين من الفحص أنهما مصابين بكدمات وجروح، وقام فريق طبي بإنهاء إجراءات وصولهما بالمطار ونقلهما بسيارتين إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى محافظتي البحيرة والإسماعيلية.

 

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