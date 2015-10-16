مسلحون يصبون سائقا بأعيرة نارية ويلوذون بالفرار بعد سرقته بالشرقية

قام مسلحون منذ قليل، بإصابة سائق بالطريق العام ما بين قريتى "كفر أبوشحاتة" وقرية "القراقرة" بدائرة مركز منيا القمح، بأعيرة نارية ولاذوا بالفرار بعد سرقته.

وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار إسلام حشيش وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية.

كان اللواء خالدى يحيى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على سائق مصاب بأعيرة نارية بالطريق العام ما بين قريتى "كفر أبوشحاتة "وقرية "القراقرة" بدائرة مركز منيا القمح، حيث تبين قيام مسلحين بإصابته لسرقته وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية لضباط مباحث منيا القمح لكشف غموض الحادث.