أوباما يعرب عن قلقه تجاه تصاعد أعمال العنف في القدس

أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء اندلاع أعمال العنف في مدينة القدس المحتلة وانتشار دائرة العنف إلى مناطق أخرى.

وقال أوباما، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه بالبيت الابيض مساء اليوم، إن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الممكنة أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين الأبرياء.

وأبدى اعتقاده بأنه من حق اسرائيل الحفاظ على القانون والنظام وحماية مواطنيها من الهجمات بالسكاكين والعنف في الشوارع, مضيفا أنه من المهم للجانبين الاسرائيلي والفلسطيني العمل من أجل تهدئة لغة الخطاب التي تغذي العنف أو الغضب أو سوء الفهم وضرورة إدراك أن أعمال العنف لن تؤدي سوى إلى مزيد من الصعوبات ومزيد من عدم الأمن.

وتابع أوباما قائلا: إنه لا يمكن الانتظار لتسوية كافة المشاكل القائمة بين إسرائيل والفلسطينيين حتى يمكن العمل على تهدئة العنف المشتعل حاليا.

وأكد أوباما أن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة إذا استطاع الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي استئناف علاقات أكثر إيجابية بينهما غير أنه أشار إلى أنه من المهم التركيز حاليا على أرواح الأبرياء التي تقتل.