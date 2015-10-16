الفيفا يوقف الاتحاد الكويتي لكرة القدم

قرر الفيفا الجمعة إيقاف الاتحاد الكويتي لكرة بعد انتهاء المهلة التي منحها للحكومة في البلاد لتغيير القانون الرياضي فيها، الذي يعتبره الفيفا تدخلاً في شؤون اللعبة الشعبية في الدولة الخليجية دون أي استجابة.

وقال الفيفا إن الإيقاف سيطبق بصورة فورية.

وأضاف الفيفا في بيان “سيرفع الإيقاف فقط عندما يتمكن الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأعضاؤه (الأندية) من القيام بأنشطتهم وتنفيذ فيفيا بصورة مستقلة.”

يذكر أن الفيفا اوقف الكويت عامي 2007 و2009، فاتخذ قرار الايقاف لانه يعتبر بان هناك خرقا للوائحه المباشرة وانه ملتزم بالتالي بالمهلة التي حددها للاتحاد الكويتي لتعديل القوانين.