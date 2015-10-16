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بيليجريني يؤكد غياب أجويرو فترة كبيرة بسبب ' إصابة خطيرة '

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بيليجريني يؤكد غياب أجويرو فترة كبيرة بسبب ' إصابة خطيرة ' بيليجريني يؤكد غياب أجويرو فترة كبيرة بسبب ' إصابة خطيرة '

(إفي): أكد التشيلي مانويل بيليجريني مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن مهاجمه سيرخيو أجويرو سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بسبب إصابة ألمت به.

وتعرض المهاجم الأرجنتيني (27 عاما)، والذي سجل ستة أهداف هذا الموسم حتى الآن للسيتي لشد عضلي خلال مباراة منتخب بلاده أمام الإكوادور 0-2 في أولى جولات التصفيات المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا.

وقال بيليجريني:"تعرض أجويرو لإصابة في العضلات، وهي إصابة خطيرة. لا أعتقد أنه سيكون جاهزا قبل شهر"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد قبيل مواجهة فريق بورنموث غدا السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

كان أجويرو قد غادر الملعب في الدقيقة 18 من الشوط الثاني متأثرا بشد عضلي في الساق اليسرى، لينضم لقائمة المصابين قبل مواجهة بورنموث والتي تضم أيضا الإسباني ديفيد سيلفا والصربي ألكسندر كولاروف.

ويتربع السيتي حاليا على رأس ترتيب فرق البريميرليج بـ18 نقطة بعد ثماني جولات، ويلاحقه أرسنال من موقع الوصافة بـ16 نقطة، وكذلك الغريم اللدود مانشستر يونايتد في المركز الثالث وله 16 نقطة أيضا.

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