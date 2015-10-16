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لويس إنريكي يتحدث عن المنافس المجهول لبرشلونة

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لويس إنريكي يتحدث عن المنافس المجهول لبرشلونة لويس إنريكي يتحدث عن المنافس المجهول لبرشلونة

ينوي الزمالك توقيع عقوبة مغلظة على لاعب الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" بسبب عدم التزامه بتعليمات الجهاز الفني وتسديده لركلة جزاء في مباراة الأهلي.

وكان الزمالك قد هُزم أمام منافسه التقليدي الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما على لقب كأس السوبر المصري والتي أقيمت بملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

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وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء للزمالك قام كهربا بتنفيذها ونجح شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي في التصدي لها.

وقبل قيام كهربا بتسديد ركلة الجزاء اجتاح الغضب المدير الفني للزمالك جوزفالدو فيريرا الذي كان ينوي في الدخول لملعب المباراة لمنع اللاعب من تنفيذها لولا أن منعه الحكم الرابع (شاهد بالفيديو والصور).

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني للزمالك ينوي توقيع عقوبة مغلظة على كهربا بسبب تنفيذه لركلة الجزاء وعدم التزامه بالتعليمات والتي تنص على أن محمد إبراهيم هو المسؤول عن تسديدها.

هذا بالإضافة إلى أن هذه هي ليست أول مرة لا يلتزم فيها كهربا بتعليمات الجهاز الفني بشأن تسديد ركلات الجزاء، مما جعله عرضة لتوقيع عقوبة كبيرة عليه.

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فيديو اليوم السابع

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