تبييض الابط-طرق بسيطة و سريعة للتخلص من اسمرار الابط مجربة و طبيعية

الأسباب الأساسية وراء اسمرار الإبطين

1- إزالة الشعر باستخدام الشفرة بشكل دائم يؤدي لإسمرار الإبطين.

2- عدم الحفاظ على النظافة الشخصية، مما يعمل على تراكم طبقات الجلد الميت في منطقة تحت الإبطين. فتظهر بعض البقع الداكنة والالتهابات.

3- بعض المكونات الكيماوية المستخدمة في مزيلات العرق والعطور قد تتسبب في اسمرار الإبطين.

4- الاحتكاك الناتج عن ارتداء الملابس الضيقة، خامات الأقمشة الصناعية والذي قد يؤدي لاسمرار تلك المنطقة.

5- التعرق الشديد، نتيجة لبعض الحالات المرضية، فيساعد ذلك على تراكم البكتيريا في منطقة تحت الإبطين.

طرق تخفيف الإسمرار تحت الإبط :

1- عدم نزع الشعر الزائد بواسطة الشفرة لأنها تزيد #من كثافة الشعر الزائد ، وتجعل الشعرة أكثر صلابة ، ومنبتها غامق ، ويجب نزع الشعر إما بالماكنة الخاصة أو السكر ، ومن ثم ترطيب المنطقة بقطع #من الثلج ، وبعد ساعات 6 ساعات على الأقل دهن المنطقة بالليمون لأنه سيكون مؤلم ويسبب احمرار في حال وضعه بعد نزع الشعر مباشرة .

2- المحافظة على النظافة دائما ، وترطيب هذه المناطق باللوشن ” الكريم ” الخاص للجسد ، ينعم ويطري هذه المناطق ، ويعمل على تفتيحها .

3- عدم وضع مستحضرات تجميلية عليها خاصة ، العطر لأن يزيد #من الاسمرار، وتهوية الجسد جيدا وعدم خنقه بالملابس دائماً ، ولبس الملابس القطنية الناعمة ، والابتعاد عن البولسترين لأنه يزيد اسمرار المناطق الحساسة ، بالإضافة إلى أن شحناته موجبة ، وشحنات جسد الانسان موجبة أيضا مما يولد شحنات مزعجة تجعل الانسان بحالة عصبية ومتوترة .

مكونات الخلطة لتبييض الإبط :

1 ليمونة صغيرة .

1 ملعقة كبيرة نشا .

كريم #من الجلسرين الأحمر مقدار ملعقة كبيرة .

ملعقة #من الشبّة البيضاء المطحونة وهي متوفّرة في محلات العطارة .

طريقة تحضير الخلطة :

1. نقوم بعصر الليونة ووضعها في علبة التحضير .

2. نبدأ بإضافة النشا والشبة البيضاء .

3. نضيف كريم الجلسرين الأحمر الى العلبة .

4. نبدأ بخلط المكونات بشكل جيد حتى تصبح متماسكة وسهلة الإستخدام كأي نوع آخر #من الكريمات .

5. وبعد خلطها تصبح جاهزة للإستخدام .

طريقة إستخدام الخلطة :

بإمكاننا إستخدام الخلطة #من خلال الإستحمام بماء دافىء ثم دهن وتدليك منطقة الإبط يوميّاً بهذه الخلطة ، كما ويمكن إستخدامها أكثر #من مرّة في اليوم ، وبعد مرور أسبوع ستلاحظ النّتائج بشكل مذهل وخيالي .

الخلطة التي قمنا بذكرها #من أكثر الطّرق المستخدمة في تبيّيض الإبط لما تظهره #من نتائج محبّبة لدى المرأة ، فننصحك بإستخدامها كما وننصح بالإستمرار بالعناية بالإبط وعدم تجاهله فهو #من أكثر المناطق الحساسة لدى المرأة .

الإهتمام بلون الأبط #من أكثر المناطق التي يتوجب على المرأة العناية بها وبشكل ملحوظ ، وخصوصاً النساء المتزوّجات واللّواتي يلبسن الثياب بلا أكمام ، فجمال المرأة بجسمها كامل وليس بوجهها وبشرتها ، فيجب عليها الإهتمام بلون الإبط ورائحته وتنظيفه #من الشعر بإستمرار ، فإهتمامها يعطييها جاذبيّة ويبرز أنوثتها .

كما ويجب تجنّب المستحضرات ومزيلات العرق التي تسبب إسوداد الإبط وإستخدام وإختيار المواد التي تساهم تبييض الإبط كإستخدام المسك مع الشبّة لإزالة رائحة العرق بعد الإستحمام فهو يساعد في إزالة رائحة العرق ، كما ويساهم في تبييض الإبط ، فمن خلال إستخدامه نكون قد تجنبنا إسوداد الإبط .

6 خلطات طبيعية لتبيض الابط

الخلطة الأولى:

إقطعي ليمونة إلى قسمين وأفركي بها تحت إبطك لمدّة دقيقتين، #من ثمّ ضعي النشاء عليها وأتركيه كي ينشف. ستلاحظين أنّ لون النشاء أصبح أسوداً، عندها أفركيه جيداً دون غسله وستلاحظين الفرق تدريجياً. يمكنك تكرار هذه الخلطة مرتين في اليوم لمدّة أسبوع.

الخلطة الثانية:

أخلطي مقدار #من عصير البطاطس مع عصير الليمون بنفس الكمية، وادهني بها تحت الابط يومياً لمدّة أسبوع. هذه الخلطة ستخلصك #من السواد الذي تعانين منه.

الخلطة الثالثة:

استخدمي مقداراً متساوٍياً #من زيت جوز الهند مع عصير الليمون، أخلطي المزيج جيداً #من ثمّ أفركي به تحت إبطك. أتركي المزيج لمدّة 15 دقيقة ثم إغسليه بالماء.

الخلطة الرابعة:

أخلطي عصير الليمون مع ملعقة #من العسل وضعيها تحت الابط لمدّة 20 دقيقة #من ثمّ إغسليها بالماء الدافئ.

الخلطة الخامسة:

أمزجي عصير الخيار مع بعض قطرات عصير الليمون وبعض القطرات #من ماء الورد، #من ثمّ إدهني منطقة تحت الابط مرة يومياً.

الخلطة السادسة:

ضعي زيت الزيتون تحت إبطك #من ثمّ أفركيها بنصف ليمونة مغطّسة بملح ناعم وأتركيها 15 دقيقة #من ثمّ إغسليها بالماء الدافئ. للحصول على نتيجة مذهلة كرري هذه الخلطة يومياً.

علاج رائحة الإبط

يمكن استعمال الكحول والخل أو بيروكسيد الهيدروجين على الإبطين عن طريق فرك المحتويات في المكان، وذلك خلال النهار بهدف خفض أعداد البكتيريا المسببة لتشكل الرائحة.

استعمال صودا الخبز أو نشا الذرة بوضع أحدهما تحت الإبط، وذلك لامتصاص الرطوبة، وقتل البكتيريا المسببة للرائحة.

إنّ بعض الزيوت الأساسيّة مثل الخزامى، والصنوبر، والنعناع فجميعها تعمل على مكافحة البكتيريا الّتي تعمل على ظهور رائحة كريهة.

يمكن فرك القليل #من الليمون تحت الإبط، فهو يوفّر بيئة أكثر حامضيّة، ممّا يؤدّي إلى إحباط بقاء البكتيريا على قيد الحياة.

يفضّل الاهتمام بتناول بعض أصناف الطعام الّتي تعمل على التقليل #من تشكّل الرائحة، ومن أهم هذه الأصناف: السبانخ، والسلق، واللفت، كذلك بعض أنواع الخضروات الورقية.

يمكن شرب بعضاً #من منقوع البقدونس بعد غليه بالماء مدّة خمس دقائق.

يمكن وضع القليل #من الخل الأبيض في كوب #من الماء، ثمّ شطف الإبطين بعد الاستحمام مباشرة بالمحلول.

خلّ التفاح صنف آخر يمكن استغلاله للتخلّص #من تشكّل الرائحة تحت الإبط، وذلك بوضع القليل منه على قطعة #من القطن، ثمّ مسح المكان به.

شرب عصير الطماطم ثلاث مرّات في اليوم، أو وضع بعض عصير الطماطم في دلو #من الماء، ثمّ الاستحمام بمحتواه.

شرب الكثير #من الماء سيساعد في القضاء على السموم #من جسمك. الحد #من استهلاك اللحوم المقليّة؛ فهي لا تهضم بسهولة وتميل إلى إنتاج السموم في الجسم.

عدم الإفراط في تناول بعض الأصناف الّتي تساعد في تشكّل بعض الروائح الكريهة للجسم، ومن أهمّها البصل والثوم.

تجنّب المشروبات الّتي تحتوي على الكافيين كالشاي، والقهوة، والمشروبات الغازيّة.

الإقلاع عن التدخين.

استخدام الصابون الطبيعي أثناء الاستحمام.

تجنّب ارتداء الملابس غير المغسولة.

التقليل #من المواقف الّتي تعرّضنا للإجهاد والغضب، فهذا سيعمل على زيادة إفراز العرق.

تعمل المرميّة على مكافحة رائحة الجسم، فهي تقلّل #من نشاط الغدّة العرقيّة، وهذا عامل مضاد للجراثيم، وذلك عن طريق إضافة ملعقتين #من المرميّة المجفّفة إلى أربعة أكواب #من الماء الساخن، ثمّ يُشطف المكان مرّتين يوميّاً به.

شبكةعيونالإخبارية

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