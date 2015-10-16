تكثيف أمني ولا خرق للصمت الانتخابي في الوادي الجديد‎

تكثف مديرية أمن الوادي الجديد، من تواجدها في محيط الأماكن المهمة وأماكن تجمعات المواطنين مع رفع درجة استعداداتها للدرجة القصوى، استعدادا لماراثون الانتخابات البرلمانية يومي 18و19 اكتوبر الجاري.

وقال اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادي الجديد، أن المديرية نشرت قوات أمن إضافية مع فرق الانتشار السريع والتمركزات الثابتة والمتحركة في محيط اللجان الانتخابية ال90 بالتنسيق مع قوات الجيش وحرس الحدود والمنطقة الجنوبية العسكرية.

وأكد أنه تم نشر عناصر من المباحث في الأماكن العامة والميادين والشوارع الرئيسية، كما أن هناك تنسيقا مع القوات المسلحة لتأمين الدروب والمدقات الجبلية والصحراوية ومداخل ومخارج المحافظة لرصد أي عناصر إجرامية أو إرهابية والقبض عليها.

وأشار مدير أمن الوادي الجديد إلى أنه تم وضع خطة أمنية مشددة أيضًا لتأمين مركز الفرافرة وتأمين المناطق الحدودية بالكمائن الأمنية بطريق “الفرافرة – الواحات البحرية”، وسط شن حملات مستمرة بقرى الفرافرة وضبط المشتبه بهم للتأكد من عدم تواجد عناصر غريبة بالمنطقة في ظل اتساع المركز وتعدد القرى وضرورة تأمين المنطقة؛ خشية وقوع أعمال إرهابية واستغلال فترة الانتخابات.

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة الوادي الجديد برئاسة المحافظ محمود عشماوي اللمسات الأخيرة لاستعدادات المحافظة لماراثون انتخابات مجلس النواب يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وأكد عشماوي أنه تم إنشاء غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات بديوان عام المحافظة، متصلة بغرف عمليات المراكزليتم ربطها بغرف عمليات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء وذلك لمواجهة أي مشكلة ومتابعة العملية الانتخابية.

وقال مدير امن الوادى الجديد انه لم يتم رصد أي مظهر من مظاهر الخرق الانتخابي في اليوم الاول للصمت الانتخابي.

وأضاف أن إجمالي عدد المرشحين الذين تقدموا لخوض الانتخابات البرلمانية بمحافظة الوادي الجديد 40 مرشحًا منهم 24 مرشحًا بالدائرة الأولي بمدينة الخارجة و16 مرشحًا بالدائرة الثانية بمدينة الداخلة يتنافسون علي خمس مقاعد منهم 4 مقاعد ومقعد للقائمة.