محافظ الوادي الجديد يضع حجر أساس لمدرسة ثانوي زراعي بمركز باريس بـ 23,5 مليون

قام اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، بوضع حجر أساس المدرسية الثانوية الزراعية بمركز باريس، وذلك علي مساحة 28 فدانًا وبتكلفة مالية 23,5 مليون جنيه.

رافق المحافظ، رئيس مركز باريس ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة وعدد من التنفذيين المعنيين.

وأكد عشماوي بأن المدرسة تشتمل علي مبني للتعليم النظري وأيضاً مزرعة للتعليم العملي.

أضاف عشماوي بأن إقامة المدرسة الثانوية الزراعية بمركز باريس سوف تخدم 8 وحدات قروية بجانب مركز باريس ويساهم في إستيعاب طلاب المدارس الثانوية الزراعية وتخفيف العبء المالي عن كاهل أسرهم والتيسير عليهم من تكبد مشقة السفر لأقرب مركز وهو الخارجة الذي يبعد 90 كم.