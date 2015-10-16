481 مليون استرليني صادرات مصر لبريطانيا بين يناير وأغسطس 2015

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى بريطانيا 481 مليون جنيه إسترليني في الفترة من يناير إلى أغسطس 2015، بانخفاض عن نفس الفترة العام الماضي، والتي سجلت 694 مليون جنيه إسترليني.

وطبقا لإحصائيات رسمية وفقا لما نشرته “أ ش أ” فإن صادرات مصر إلى بريطانيا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام، بلغت 481 مليون جنيه إسترلينى، بانخفاض بنسبة 30.1% عن نفس الفترة عام 2014.

وارتفعت واردات مصر من بريطانيا بنسبة 0.4% ، خلال تلك الفترة ، حيث استوردت مصر من المملكة المتحدة منتجات بقيمة 682 مليون جنيه إسترليني في الفترة من يناير إلى أغسطس 2015، مقارنة ب679 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت صادرات بريطانيا إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين يناير وأغسطس العام الجارى بنسبة 15.3%، حيث بلغ إجمالى الصادرات البريطانية لدول تلك المنطقة 13 مليارا و559 مليون جنيه إسترليني، مقارنة ب11 مليارا و759 مليون في الفترة ذاتها عام 2014.

بينما انخفضت واردات المملكة المتحدة من دول المنطقة خلال تلك الفترة بنسبة 17.6% لتسجل 8 مليارات و615 مليون جنيه إسترلينى، مقارنة ب10 مليارات و552 مليونا بين يناير وأغسطس عام 2014.

واحتلت مصر المركز السابع كأكثر الدول المصدرة لبريطانيا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث جاءت بعد دول قطر (مليار و697 مليون إسترليني) والسعودية (مليار و437 مليون إسترليني) ، والجزائر (مليار و399 مليون إسترليني) ، والإمارات (مليار و362 مليون إسترليني) ، وإسرائيل (758 مليون استرليني) والكويت (524 مليون استرليني).

واحتلت مصر المركز الخامس فى قائمة الدول المستوردة من بريطانيا بعد الإمارات (4 مليارات و744 مليون إسترليني) والسعودية (3 مليارات و604 ملايين استرليني) وقطر (مليار و492 مليون استرليني) وإسرائيل (714 مليون استرليني).