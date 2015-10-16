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فيفا يقر بإيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم

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فيفا يقر بإيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم فيفا يقر بإيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم

(إفي): أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة إيقاف الاتحاد الكويتي للعبة "بشكل فوري"، وهي العقوبة التي تأتي عقب قرار اللجنة التنفيذية للفيفا في سبتمبر الماضي والذي تضمن مهلة حتى 15 أكتوبر اول لإدخال تعديلات على قانون الرياضة في البلد العربي.

وذكر بيان صادر اليوم عن الفيفا أن العقوبة "سيتم رفعها" حينما "يستطيع الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأعضاءه، في إشارة للأندية، القيام بأنشطتهم والوفاء بالتزاماتهم بصورة مستقلة".

وتابع البيان "ونتيجة لهذا القرار، لا يمكن لأي فريق من الكويت من أي نوع، بما في ذلك الأندية، خوض أي حدث رياضي دولي:.

وأتم"وكذا لن يحصل الاتحاد الكويتي أو أعضاءه أو موظفيه على برامج تنمية أو دورات تأهيلية من الفيفا أو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

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