صحف البرتغال تسلط الضوء على ' حرب ' مرتضى ضد فيريرا: الرحيل يقترب

سلطت أشهر صحف البرتغال الضوء على "حرب" مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق بعد الخسارة أمام الأهلي.

الأهلي فاز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في السوبر المصري ليتوج بأول ألقاب الموسم الجديد.

مرتضى منصور شن هجوما عنيفا على فيريرا عقب المباراة مشيرا إلى أنه "مدرب فاشل فاشل فاشل وهو سبب الهزيمة". (طالع التفاصيل).

ولم تمر تصريحات مرتضى منصور بسلام هذه المرة فرد فيريرا على التصريحات مشيرا إلى "هو رئيس النادي وإذ أراد إقالتي هو حر في ذلك". (طالع التفاصيل)

صحيفة أبولو البرتغالية تحدث عن الواقعة تحت عنوان (تحذيرا خطيرا من رئيس الزمالك إلى فيريرا).

وأشارت الصحيفة لإمكانية رحيل فيريرا عن تدريب الزمالك عقب الخسارة من الأهلي وتصريحات مرتضى منصور.

ونقلت الصحيفة البرتغالية الشهيرة تصريحات مرتضى عن فخره بأداء لاعبي الفريق واتهامه فيريرا بأنه المسؤول الأول والأخير عن الهزيمة بسبب اختيار اللاعب.

كما نشرت رد فيريرا عن إمكانية قبوله للرحيل.

ومن جانبه نقلت Sapo Desporto الواقعة أيضا تحت عنوان (فيريرا في حرب ضد رئيس الزمالك).

وأوضحت الصحيفة الإلكترونية لاحتمالية رحيل فيريرا من مصر وعن تدريب الزمالك بعد هجوم مرتضى منصور.

ونقلت الصحيفة تصريحات مرتضى منصور ضد فيريرا "الفاشل" "الذي لا يقدر على قيادة المباريات الكبيرة".

الحال لم يختلف كثيرا بالنسبة maisfutebol المختصة بأخبار البرتغال التي عنونت (صدام بين فيريرا ومرتضى).

ونقلت الصحيفة خبر تعيين محمد صلاح كمدرب عام للزمالك "وهو المسؤول عن وضع التشكيل". لتشير لإمكانية واقتراب رحيل فيريرا.

كما إنها سلطت الضوء على "رصاصات مرتضى ضد فيريرا" في إشارة لتصريحاته التي هاجم بها المدرب.