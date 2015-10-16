صور في الجول - وصول بيسيرو لبداية المشوار مع الأهلي

وصل البرتغالي جوزيه بيسيرو إلى القاهرة لبداية مهمته مع النادي الأهلي.

ونجح زيزو في رفع لقب السوبر المصري على حساب الزمالك بعدما فاز الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في الإمارات.

وتحرك بيسيرو من البرتغال مرورا على برشلونة قبل أن يصل إلى القاهرة مساء الجمعة رفقة الثلاثي المساعد فيتور بيسيرو وأليكساندر دوس سانتوس وريكاردو ديونيسيو.

وستكون مواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش في افتتاح مباريات الأهلي بالدوري المصري يوم الخميس هي أولى مباريات بيسيرو مع الأهلي.

ويعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا صباح يوم الأحد لتقديم بيسيرو لوسائل الإعلام.

شاهد - صور وصول بيسيرو إلى القاهرة